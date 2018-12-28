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''Жесткий торг'': выяснилось, чем Путин шантажирует Лукашенко

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Москва решила дожать президента Беларуси Александра Лукашенко в вопросе о слиянии двух стран.

Такое мнение высказал белорусский политик Павел Севярынец, пишут "Факты". По его словам, у Кремля появился новый рычаг: "оболваненные российским телевизором массы белорусов после 2014 года могут поддержать главу РФ Владимира Путина".

Так, отмечается, что начался очень жесткий торг.

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"Если коротко, Москва решила дожать Лукашенко, он выкручивается, как может. Хотя именно он создавал эту систему. Москве нужны оставшиеся куски белорусской независимости, и она их требует. Валюта, базы, граница. Лукашенко, как всегда, пугает: уйду на Запад, позову китайцев, но хозяином тут останусь. К сожалению, реальной защиты независимости мы пока не видим, только слова", — пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персоны
Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Место
Беларусь
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