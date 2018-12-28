''Жесткий торг'': выяснилось, чем Путин шантажирует Лукашенко

Москва решила дожать президента Беларуси Александра Лукашенко в вопросе о слиянии двух стран.
Такое мнение высказал белорусский политик Павел Севярынец, пишут "Факты". По его словам, у Кремля появился новый рычаг: "оболваненные российским телевизором массы белорусов после 2014 года могут поддержать главу РФ Владимира Путина".
Так, отмечается, что начался очень жесткий торг.
Беларусь и Россия
Белсат
"Если коротко, Москва решила дожать Лукашенко, он выкручивается, как может. Хотя именно он создавал эту систему. Москве нужны оставшиеся куски белорусской независимости, и она их требует. Валюта, базы, граница. Лукашенко, как всегда, пугает: уйду на Запад, позову китайцев, но хозяином тут останусь. К сожалению, реальной защиты независимости мы пока не видим, только слова", — пояснил эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".
Александр Лукашенко ответил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления по "интеграции" государства, — бесполезно.
Россия сорвала договоренности с Беларусью по нефти, отказавшись выплачивать Минску компенсацию за проведение в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли. По словам Лукашенко, из-за этого его страна потеряет в ближайшие годы около 10,5 миллиарда долларов.
25 декабря Путин и Лукашенко на протяжении 4 часов так и не договорились о новых ценах на энергоресурсы.