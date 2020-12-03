Жесткий карантин в странах Европы дал положительные результаты: чему следует поучиться Украине. Инфографика

Жесткий карантин, который вводили страны Европы, уже дал свои результаты. Однако власти Украины до сих пор не определились с датой введения локдауна.

За последний месяц темпы заболеваемости коронавирусом (COVID-19) в Европе замедлились, также упала смертность (чтобы посмотреть инфографику с данными на 30 ноября, доскролльте до конца страницы).

В частности, регионы Италии, где локдаун был объявлен с начала ноября – Калабрия, Ломбардия, Пьемонт и другие – смогли достичь существенных успехов в уменьшении заболеваемости и смертности от коронавируса, поэтому с 29 ноября эти области переведены из "красной" зоны в "оранжевую" – с соответствующим ослаблением ограничений.

По состоянию на начало декабря в Италии зафиксировано 1,6 млн случаев COVID-19, всего умерли 46 тыс. человек, процент смертности – 2,8%.

Рост заболеваемости COVID-19 в Италии и Австрии

Рост смертности от COVID-19 в Италии и Австрии

Во Франции локдаун объявлен на всей территории с 28 октября, выход из ограничений проводят в три этапа – 28 ноября, 15 декабря и 20 января, когда страна должна вернуться к привычной жизни.

23 ноября издание Le Figaro констатировало, что эпидемическая ситуация после внедрения ограничений существенно улучшилась, циркуляция вируса заметно замедлилась. И если в начале введения ограничений на каждые 100 тысяч населения приходилось 500 пациентов с коронавирусной болезнью, то в конце ноября этот показатель стабильно снизился до 158 больных.

Сейчас во Франции обнаружили 2,2 млн инфицированных, умерли 52,7 тыс. человек, процент смертности – 2,37%.

Рост заболеваемости COVID-19 во Франции и Испании

Рост смертности от COVID-19 во Франции и Испании

В Великобритании локдаун объявлен 31 октября на месяц на всей территории Соединенного Королевства. Представители системы здравоохранения констатировали, что эпидемия коронавируса в целом прекратила расти впервые за последние три месяца – от начала второй волны. Из-за ограничений каждый больной в среднем заражает не более 1 человека.

Сейчас в Британии зафиксировано 1,6 млн случаев COVID-19, всего умерли 58 тыс. человек, процент смертности – 3,5%.

Власти Испании с конца октября объявили о введении режима чрезвычайного положения. Речь идет не о локдауне, а о частичных ограничениях. В частности, введен комендантский час с 23:00 до 06:00.

"Половинчатость" не позволила получить ожидаемых результатов и снизить темпы распространения болезни. И уже 29 ноября, когда большинство ограничений было снято, 16 из 42 регионов Испании попросили центральную власть продлить карантин.

По состоянию на начало декабря в Испании обнаружили 1,66 млн инфицированных, умерли 45 тыс. человек, процент смертности – 2,7%.

Рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании и Польше

Рост смертности от COVID-19 в Великобритании и Польше

В Израиле был объявлен локдаун в середине сентября – строгие ограничения с последующим поэтапным выходом, что растянется аж до 21 февраля 2021 года.

Благодаря ограничениям количество новых заболеваний за сутки удалось сбить с почти 7000 до 1000 случаев. Однако из-за ослабления карантина заболеваемость прогнозируемо снова начнет расти.

Сейчас в Израиле зафиксировано 337 тыс. случаев COVID-19, умерли 2865 человек, процент смертности – всего 0,85%.

Рост заболеваемости COVID-19 в Израиле и Автралии

Рост смертности от COVID-19 в Израиле и Автралии

В Украине смертность заявляется на уровне 1,68%. Однако очень сомнительно, что с уровнем отечественной медицины реальная смертность ниже, чем в европейских странах.

Процент смертности стран

Сейчас в Украине отменили карантин выходного дня, мотивируя его "успешностью", а взамен не спешат ничего вводить.

Существует два возможных варианта сценария по локдауну в Украине, и второй будет стоить тысяч человеческих жизней.

Два сценария развития ситуации в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, правительства стран ЕС снова идут на усиление частичного локдауна, даже несмотря на обнадеживающие новости о начале вакцинации против COVID-19.