Жесткие задержания и стрельба: как прошли воскресные протесты в Беларуси

В воскресенье, 20 сентября, в белорусских городах состоялись Марши справедливости против пятого президента Александра Лукашенко.

Самая массовая акция состоялась в Минске, там на улицы вышли десятки тысяч людей. Начало марша было назначено на 14 часов, но людей с флагами начали задерживать еще на пути к месту проведения акции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Силовики с военной техникой и водометами оцепили центр города и закрыли несколько станций метро. Практически не работал мобильный интернет.

ОМОНовцы мешали формировать большие колонны, рассекая толпу и задерживая участников. Новая тактика служб безопасности привела к тому, что люди стали формировать колонны и доставать плакаты только возле Дворца спорта в центре Минска.

Протесты прошли также в Гомеле, Могилеве, Гродно и Бресте. В частности, в Бресте силовики применили слезоточивый газ и стреляли в воздух. Также сообщается, что демонстранты бросали в ОМОНовцев бутылки.

В Гомеле всех протестующих довольно быстро разогнали, были совершены "точечные задержания". В Гродно в автозак затащили даже беременную женщину.

Правозащитный центр "Весна" сообщил, что всего правоохранители задержали 234 человека, из них 165 – в Минске и 69 – в других городах.

Между тем, в сеть выложили имена более тысячи силовиков, которые могут быть причастны к арестам и избиениям митингующих. В МВД Беларуси уже пообещали найти и наказать автора списка.

На маршах в Беларуси задержали 234 человека

В Минске были задержаны 165 протестующих

Силовики с военной техникой и водометами оцепили центр Минска

ОМОНовцы мешали формировать большие колонны

В Бресте силовики применили слезоточивый газ и стреляли в воздух

В Минске на улицы вышли десятки тысяч людей

Разогнать марш силовики не смогли

Протесты прошли также в Гомеле, Могилеве, Гродно и Бресте

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