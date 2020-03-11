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11 марта • обновлено в 13:19
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Александр Соколовский
Александр Соколовский
Владелец Текстиль-Контакт Все статьи автора

Карантин 2020 из-за коронавируса: что запретили в других странах

6.6т

Про жесткие карантинные меры, которые принял Китай мы уже наслышаны. Посмотрел, что в последние дни происходит поближе...

Италия:

- с 10 марта, введен карантин по всей стране.

- отменены все массовые собрания, футбол на стадионах, посещение музеев и концертов, проведение свадеб.

- Национальный олимпийский комитет Италии решил отменить все спортивные мероприятия, запланированные в стране до 3 апреля.

- закрыты горнолыжные курорты.

- на карантине все школы и университеты.

- просят не выезжать из городов проживания и даже не выходить из дома без уважительной причины.

- Инфицированным лицам запрещено покидать свои дома.

- введены проверки для пассажиров круизных судов.

Израиль:

- Израильтяне, которые возвращаются из Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Италии, Испании обязаны оставаться на домашнем карантине в течение 14 дней после поездки.

- Объявлен запрет на въезд в Израиль для туристов из этих стран, кроме случаев, когда они могут доказать возможность нахождения на домашнем карантине в Израиле.

- Запрещено проведение любых международных мероприятий, форумов, конференций в Израиле.

- Граждане Израиля, которые принимали участие за границей в международных мероприятиях, должны будут соблюдать домашний карантин в течение 14 дней.

- Объявляется полный запрет на выезд из Израиля для всех сотрудников системы здравоохранения.

- Объявлен запрет на проведение массовых мероприятий в Израиле с аудиторией более 5000 человек.

- Тем, кто вернулся из-за границы в последние две недели запрещается участвовать в массовых мероприятиях численностью более 100 человек.

- Людям старше 60 лет и хроническим больным (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гипертония, респираторные заболевания) рекомендуется воздерживаться от посещения общественных мест и общения с теми, кто недавно вернулся в страну.

Чехия:

- на карантин закрыли все школы и университеты страны.

- чехам нельзя выезжать из страны без острой необходимости.

- с 10 марта запрещены театральные, музыкальные, кино-, спортивные, религиозные и художественные представления с участием более 100 человек.

- в случае нарушения карантина введен штраф в размере 130 тыс. евро.

- для чехов, кто вернулся из Китая или Италии, автоматически действует самоизоляция. Такие граждане должны обратиться к врачу и самостоятельно соблюдать карантин в течение 14 дней.

Австрия:

- запрет на въезд в страну для всех граждан Италии, кроме тех, кто имеет справку об отсутствии вируса.

- австрийцев, которые сейчас находятся в Италии, МИД страны планирует срочно эвакуировать. После этого их отправят на обязательный 14-дневный домашний карантин.

Польша:

- в стране действует запрет на массовые мероприятия.

- введен санитарный контроль на границе с Германией, Чехией и другими соседними государствами (в том числе с Украиной).

Руководство Apple рекомендовало всем 12 тысячам сотрудникам своей штаб-квартиры в калифорнийском Купертино работать дистанционно. По данным ресурса Business Insider, аналогичные меры приняли Facebook, Amazon, Google и Microsoft.

Фото от 9 и 10 Марта:

- Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве,

- площадь Святого Марка в Венеции,

- Площадь Святого Петра в Ватикане,

- пустой аэропорт и площадь перед Собором Дуомо в Милане...

Карантин 2020 из-за коронавируса: что запретили в других странах

Facebook Александра Соколовского

Карантин 2020 из-за коронавируса: что запретили в других странах

Facebook Александра Соколовского

Карантин 2020 из-за коронавируса: что запретили в других странах

Facebook Александра Соколовского

Карантин 2020 из-за коронавируса: что запретили в других странах

Facebook Александра Соколовского

Карантин 2020 из-за коронавируса: что запретили в других странах

Facebook Александра Соколовского

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Александр Соколовский Александр Соколовский
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Із 12 березня у столиці запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2893728-v-usih-navcalnih-zakladah-kieva-zaprovadzuut-karantin.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign= Нормальные действия нормального руководителя (уже выделены больницы, проведены учения персонала, закуплено оборудование, проводится дезинфекционная обработка, введены предупредительные меры, население информируется…) … Возможно, будут фото и в Гардиан, но после того, а не вместо…
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