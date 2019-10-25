Главная Новости
25 октября • обновлено в 11:08
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Жертвы и разруха: Францию залило рекордными осадками. Фото и видео

194 Читать материал на украинском

Юг Франции накрыли огромные наводнения, погибли по меньшей мере три человека. Непогода затопила десятки зданий.

В МВД Франции заявили, что сильные дожди сейчас движутся в направлении северной Корсики, сообщает BBC. В течение последних трех дней особенно сильные штормы пронеслись по югу Франции, став причиной трех смертей и нанеся серьезный ущерб региона (посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Покинуть свои дома были вынуждены сотни людей. Ливни и сильный ветер обрушились на страну в конце прошлой недели. В результате разгула стихии подтопленными оказались десятки зданий.

Францию накрыло наводнение

Францию накрыло наводнение

Скриншот видео

Новости
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек: пугающие кадры

"Дождь продолжается и сейчас идет на восточном побережье Верхней Корсики. Все должны сохранять бдительность", - добавили в министерстве внутренних дел Франции.

В городе Безье выпало 198 мм осадков всего за 6:00 в среду утром – это объем осадков двухмесячной нормы. В Эро, по данным синоптиков, за 24 часа выпало 240 мм дождя. Это 50-летний рекорд.

Около 2 тысяч пожарных и спасателей были направлены в регион, где реки вышли из берегов, перекрыли дороги и нанесли значительный ущерб.

Наводнение во Франции

Наводнение во Франции

ctv.by

Наводнение во Франции

Наводнение во Франции

ctv.by

Наводнение во Франции

Наводнение во Франции

ctv.by

Наводнение во Франции

Наводнение во Франции

ctv.by

Как писал OBOZREVATEL, в Японии из-за приближения тайфуна "Хагибис" начался ураган. 33 человека погибли, более 170 пострадали, 15 человек остаются пропавшими без вести.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Франция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel