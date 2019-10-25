Жертвы и разруха: Францию залило рекордными осадками. Фото и видео

Юг Франции накрыли огромные наводнения, погибли по меньшей мере три человека. Непогода затопила десятки зданий.

В МВД Франции заявили, что сильные дожди сейчас движутся в направлении северной Корсики, сообщает BBC. В течение последних трех дней особенно сильные штормы пронеслись по югу Франции, став причиной трех смертей и нанеся серьезный ущерб региона (посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Покинуть свои дома были вынуждены сотни людей. Ливни и сильный ветер обрушились на страну в конце прошлой недели. В результате разгула стихии подтопленными оказались десятки зданий.

Францию накрыло наводнение Скриншот видео

"Дождь продолжается и сейчас идет на восточном побережье Верхней Корсики. Все должны сохранять бдительность", - добавили в министерстве внутренних дел Франции.

В городе Безье выпало 198 мм осадков всего за 6:00 в среду утром – это объем осадков двухмесячной нормы. В Эро, по данным синоптиков, за 24 часа выпало 240 мм дождя. Это 50-летний рекорд.

Около 2 тысяч пожарных и спасателей были направлены в регион, где реки вышли из берегов, перекрыли дороги и нанесли значительный ущерб.

No sewage system will handle this amount of rain and hail. This is france btw, and same thing everywhere where it's raining heavily right now https://t.co/LAh9z7GxcU - arkin (@ arkina11) 24 октября 2019 г.

Наводнение во Франции ctv.by

Наводнение во Франции ctv.by

Наводнение во Франции ctv.by

Наводнение во Франции ctv.by

Как писал OBOZREVATEL, в Японии из-за приближения тайфуна "Хагибис" начался ураган. 33 человека погибли, более 170 пострадали, 15 человек остаются пропавшими без вести.

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