Жертвы и разруха: Францию залило рекордными осадками. Фото и видео

Юг Франции накрыли огромные наводнения, погибли по меньшей мере три человека. Непогода затопила десятки зданий.
В МВД Франции заявили, что сильные дожди сейчас движутся в направлении северной Корсики, сообщает BBC. В течение последних трех дней особенно сильные штормы пронеслись по югу Франции, став причиной трех смертей и нанеся серьезный ущерб региона (посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Покинуть свои дома были вынуждены сотни людей. Ливни и сильный ветер обрушились на страну в конце прошлой недели. В результате разгула стихии подтопленными оказались десятки зданий.
Францию накрыло наводнение
Скриншот видео
"Дождь продолжается и сейчас идет на восточном побережье Верхней Корсики. Все должны сохранять бдительность", - добавили в министерстве внутренних дел Франции.
В городе Безье выпало 198 мм осадков всего за 6:00 в среду утром – это объем осадков двухмесячной нормы. В Эро, по данным синоптиков, за 24 часа выпало 240 мм дождя. Это 50-летний рекорд.
Около 2 тысяч пожарных и спасателей были направлены в регион, где реки вышли из берегов, перекрыли дороги и нанесли значительный ущерб.
Storms batter southern France, flooding some towns- Iranpressnewsagency (@iranpress_news) 24 октября 2019 г.
Storms and heavy rain lashed through southern France on Wednesday (October 23), causing flooding strong enough to sweep away cars in some towns in the region. #Storms #rain #France #iranpress # ایران_پرس pic.twitter.com/1c1l82eKmK
Sometimes it's raining a little bit heavier in #Fitou 😎 #fitou #rain #nature #france #mediterranean https://t.co/f734qjxTg8 pic.twitter.com/IrJPKZdkHd- hagen@fimidi.com (@hagengraf) 24 октября 2019 г.
No sewage system will handle this amount of rain and hail. This is france btw, and same thing everywhere where it's raining heavily right now https://t.co/LAh9z7GxcU- arkin (@ arkina11) 24 октября 2019 г.
Наводнение во Франции
ctv.by
Наводнение во Франции
ctv.by
Наводнение во Франции
ctv.by
Наводнение во Франции
ctv.by
Как писал OBOZREVATEL, в Японии из-за приближения тайфуна "Хагибис" начался ураган. 33 человека погибли, более 170 пострадали, 15 человек остаются пропавшими без вести.
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