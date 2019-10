Жертвы и разруха: Францию залило рекордными осадками. Фото и видео

Юг Франции накрыли огромные наводнения, погибли по меньшей мере три человека. Непогода затопила десятки зданий.

В МВД Франции заявили, что сильные дожди сейчас движутся в направлении северной Корсики, сообщает BBC. В течение последних трех дней особенно сильные штормы пронеслись по югу Франции, став причиной трех смертей и нанеся серьезный ущерб региона (посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Покинуть свои дома были вынуждены сотни людей. Ливни и сильный ветер обрушились на страну в конце прошлой недели. В результате разгула стихии подтопленными оказались десятки зданий.

"Дождь продолжается и сейчас идет на восточном побережье Верхней Корсики. Все должны сохранять бдительность", - добавили в министерстве внутренних дел Франции.

В городе Безье выпало 198 мм осадков всего за 6:00 в среду утром – это объем осадков двухмесячной нормы. В Эро, по данным синоптиков, за 24 часа выпало 240 мм дождя. Это 50-летний рекорд.

Около 2 тысяч пожарных и спасателей были направлены в регион, где реки вышли из берегов, перекрыли дороги и нанесли значительный ущерб.

