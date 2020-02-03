"Жертва революции": в США рассказали, как хотели убрать Шокина. Видео

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин должен был покинуть свою должность, чтобы "Украина выжила".

Такое желание изъявляли в Администрации президента США Барака Обамы. Об этом рассказал экс-госсекретарь Штатов Джон Керри, передает "Голос Америки".

"Я могу вам сказать, как госсекретарь США, я был глубоко вовлечен в этот вопрос. Все в нашей администрации хотели отставки того прокурора. От Обамы до госсекретаря и вице-президента все над этим работали. Посол... Мы знали: для того, чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны были от него избавиться. Они так и сделали", – заявил американский дипломат.

Джон Керрі про Шокіна: "Ми знали: для того, щоби Україна вижила, і вийшла переможцем із революції, після Майдану, вони мали його здихатися." pic.twitter.com/1Ge5Lnt0vw — Голоc Амepики (@chastime) February 2, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года бывший вице-президент США Джозеф Байден хвастался, как благодаря его настойчивости в Украине за шесть часов уволили генпрокурора Шокина. Байден требовал у Петра Порошенко уволить Шокина, а иначе отказывался подписать документ о кредитных гарантиях для Украины от США на миллиард долларов.

Позже Шокин дал интервью адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани. Сам Шокин заявил, что связанная с Байденами газодобывающая компания Burisma занималась отмыванием денег в Украине и по ней якобы было несколько производств.

Также Шокин рассказал, как его отравили ртутью в сентябре 2019 года, что чуть не привело к его смерти.

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