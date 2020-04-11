Женщина специально постарела на 20 лет за год: что случилось. Фото до и после
Жительница Великобритании отказалась от приема стероидов, которые помогали ей бороться с экземой, но вызывали другие проблемы со здоровьем, и уже вскоре ее кожа обвисла и покрылась морщинами.
Из-за этого женщина начала выглядеть на 20 лет старее, чем была на самом деле. Об этом написало издание DailyMail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, британка Рут Холройд еще в шесть лет начала страдать от экземы (кожное заболевание, вызывающее зуд и покраснение). Тогда врач назначил ей стероиды, которые избавили женщину от этих проблем.
Холройд принимала их в течение 40 лет, но в 2019 году, когда ей исполнилось 46, поняла, что такое лечение плохо повлияет на ее здоровье в целом. У женщины начались проблемы с давлением. Тогда она узнала, что длительный прием стероидов может вызывать еще и серьезные проблемы с костями.
Врач не советовал британке переставать принимать стероиды, но она не отказалась от своего решения. Когда женщина прекратила лечение, кожа ее лица начала краснеть и шелушиться. Этот процесс происходил настолько интенсивно, что Холройд бросила работу и начала сидеть дома.
Тогда женщина принялась использовать увлажняющий крем. Он остановил шелушение, но не другие негативные эффекты – за полтора года без стероидов кожа британки обвисла, покрылась морщинами и, как сказала сама Холройд, "постарела на 20 лет". В то же время женщина начала чувствовать себя лучше.
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