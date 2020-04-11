Женщина специально постарела на 20 лет за год: что случилось. Фото до и после

Жительница Великобритании отказалась от приема стероидов, которые помогали ей бороться с экземой, но вызывали другие проблемы со здоровьем, и уже вскоре ее кожа обвисла и покрылась морщинами.

Из-за этого женщина начала выглядеть на 20 лет старее, чем была на самом деле. Об этом написало издание DailyMail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, британка Рут Холройд еще в шесть лет начала страдать от экземы (кожное заболевание, вызывающее зуд и покраснение). Тогда врач назначил ей стероиды, которые избавили женщину от этих проблем.

Холройд принимала их в течение 40 лет, но в 2019 году, когда ей исполнилось 46, поняла, что такое лечение плохо повлияет на ее здоровье в целом. У женщины начались проблемы с давлением. Тогда она узнала, что длительный прием стероидов может вызывать еще и серьезные проблемы с костями.

Женщина специально постарела на 20 лет за год. Фото до DailyMail

Врач не советовал британке переставать принимать стероиды, но она не отказалась от своего решения. Когда женщина прекратила лечение, кожа ее лица начала краснеть и шелушиться. Этот процесс происходил настолько интенсивно, что Холройд бросила работу и начала сидеть дома.

Женщина специально постарела на 20 лет за год. Фото после DailyMail

Женщина специально постарела на 20 лет за год. Фото после DailyMail

Тогда женщина принялась использовать увлажняющий крем. Он остановил шелушение, но не другие негативные эффекты – за полтора года без стероидов кожа британки обвисла, покрылась морщинами и, как сказала сама Холройд, "постарела на 20 лет". В то же время женщина начала чувствовать себя лучше.

Женщина специально постарела на 20 лет за год. Фото после DailyMail

Женщина специально постарела на 20 лет за год. Фото после DailyMail

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