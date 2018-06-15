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Женщина случайно засняла призрака: реальное видео

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41-летняя Луиза Лентон случайно засняла на видео призрака женщины из викторианской эпохи.

Она снимала видео, как ее маленький сын катается на велосипеде, и только дома заметила странную женщину с низким пучком на голове и с манжетами на руках, передает "Рамблер".

Впоследствии, разглядев фигуру, она спросила у охранников особняка, был ли в то время в доме еще кто-то, кроме них. Ответ обескуражил: в строении были только они, никаких дам родом из викторианской эпохи никто из них не видел.

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Как сообщал OBOZREVATEL, англичанка из города Ньюкасл Лора Уотсон случайно сделала фото призрака, после чего пришла в ужас от полученного снимка.

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