Женщина случайно засняла призрака: реальное видео

41-летняя Луиза Лентон случайно засняла на видео призрака женщины из викторианской эпохи.

Она снимала видео, как ее маленький сын катается на велосипеде, и только дома заметила странную женщину с низким пучком на голове и с манжетами на руках, передает "Рамблер".

Впоследствии, разглядев фигуру, она спросила у охранников особняка, был ли в то время в доме еще кто-то, кроме них. Ответ обескуражил: в строении были только они, никаких дам родом из викторианской эпохи никто из них не видел.

Как сообщал OBOZREVATEL, англичанка из города Ньюкасл Лора Уотсон случайно сделала фото призрака, после чего пришла в ужас от полученного снимка.