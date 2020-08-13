Женщина повторно заболела COVID-19 через полгода

Жительница китайской провинции Хубэй, которая перенесла инфицирование коронавирусом пол года назад, снова сдала положительный тест на COVID-19.

Как сообщает китайское агентство Синьхуа, впервые коронавирус у 68-летней пенсионерки из города Цзинчжоу обнаружили 8 февраля. После нескольких месяцев лечения она выздоровела.

Но 9 августа женщину вновь госпитализировали из-за плохого самочувствия. Она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.

Отмечается, что сейчас женщина находится на лечении в режиме изоляции. Все, с кем она контактировала, уже сдали тесты на коронавирус – ни у одного человека инфицирование не подтвердилось.

Отметим, в блиц-интервью OBOZREVATEL заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха заявила, что случаи повторного заражения коронавирусом единичные и связаны с индивидуальными особенностями иммунной системы человека.

"У части людей иммунная система может плохо отвечать на инфекцию, как и на вакцинацию. Есть около 5% людей, которые в силу определенных причин не производят иммунный ответ на вакцинацию", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, после полного выздоровления от COVID-19 человек в США заразился вирусом повторно. Такие случаи медики фиксируют не впервые.