Женщина показала, как наркотики уничтожили сына за 7 месяцев: фото до и после

В США женщина из штата Миссури рассказала в соцсетях, как наркотики за 7 месяцев фактически уничтожили ее сына.

Свою историю она опубликовала в Facebook. Она также показала фото парня до и после наркотической зависимости.

Коди Бишоп до употребления наркотиков facebook.com

Дженнифер Сальфен-Трейси рассказала про свою семейную трагедию и отметила, что в подобной ситуации могут находиться многие. По словам матери, всего за семь месяцев наркотики разрушили жизнь ее сына.

Дженнифер рассказала, что последнее время её сын бродяжничал в Лас-Вегасе, но вот уже несколько недель не выходит на связь. Она также обратилась к людям, которые находятся в подобной ситуации и чьи близкие оказались в беде и страдают от наркозависимости. По её словам, это опасная проблема, затронувшая многих, и она требует коллективного решения.

"Лицо героина и метамфетамина... Коди всё ещё бродяжничает в Лас-Вегасе, от него не было вестей уже несколько недель. Слышать, что он плохо поступает, тяжело, но ещё тяжелее ничего не знать... Коди, позвони нам, мы тебя любим", – рассказала она.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Житомирской области начальник сектора полиции по борьбе с наркотиками продавал их.

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