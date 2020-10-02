Жена Трампа рассказала о состоянии после заражения COVID-19

Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что после заражения COVID-19 находится дома и хорошо себя чувствует.

Об этом она сообщила в Twitter, добавив, что на время изоляции отложила встречи.

"Как и многие американцы в этом году, я нахожусь дома на карантине после положительного результата теста на COVID-19. Мы чувствуем себя хорошо. Я отложила все предстоящие встречи. Пожалуйста, убедитесь, что вы в безопасности, и мы все вместе преодолеем это", – говорится в сообщении.

Скриншот

Как сообщает APnews, врач президента сообщил в служебной записке, что Трамп и первая леди, "в настоящее время чувствуют себя хорошо" и "планируют оставаться дома в Белом доме во время выздоровления".

Отметим, что Белый дом ввел режим ежедневного тестирования для старших помощников президента. Каждый, кто находится в непосредственной близости от Трампа или вице-президента, также ежедневно подвергается проверке, включая репортеров.

Добавим, что ранее кандидат от демократов на президентских выборах США Джо Байден и нынешний американский глава Дональд Трамп устроили перепалку на первых очных дебатах. Как известно, Байден ведет предвыборную кампанию с соблюдением карантинных мер. Байден регулярно носит маску на лице, о чем Трамп говорил с издевательским тоном.

"Я не ношу такие маски, как он. Каждый раз, когда вы его видите, у него есть маска. Он мог говорить на расстоянии 200 футов от меня, и он появляется с самой большой маской, которую я когда-либо видел", – говорил Трамп о Байдене.

У Байдена не комментировали относительно заражения Трампа и мог ли заразиться политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп и его супруга, первая леди Мелания Трамп заразились коронавирусом. Болезнь также подцепила ближайший помощник Трампа Хоуп Хикс.