Жена Трампа после слухов о разводе высказалась о результатах выборов в США
Супруга все еще президента США Дональда Трампа Мелания напомнила о важности справедливого подведения итогов выборов в стране, которые прошли 3 ноября.
При этом подчеркнула, что значение имеет подсчет только "законных бюллетеней". Об этом она написала в своем Twitter.
"Американский народ заслуживает справедливых выборов. Каждый законный, а не незаконный, бюллетень должен быть подсчитан", – отметила первая леди США.
Также Мелания Трамп добавила, что в стране нужно защитить демократию
"Мы должны защищать нашу демократию с полной прозрачностью", – заявила она.
Напомним, что по результатам выборов в США кандидат от демократов Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов. В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы. Байден теперь имеет в общей сложности 290 голосов при необходимых 270.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ заявили, что первая леди и супруга президента США Дональда Трампа Мелания задумала развод с мужем. Так, бывшая помощница Трампа Омароза Мэниголт-Ньюман утверждает, что 15-летнему браку американского лидера пришел конец.
О том, как Дональд Трамп познакомился со своей женой Меланией – читайте в материале.