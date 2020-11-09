Жена Трампа после слухов о разводе высказалась о результатах выборов в США

Супруга все еще президента США Дональда Трампа Мелания напомнила о важности справедливого подведения итогов выборов в стране, которые прошли 3 ноября.

При этом подчеркнула, что значение имеет подсчет только "законных бюллетеней". Об этом она написала в своем Twitter.

"Американский народ заслуживает справедливых выборов. Каждый законный, а не незаконный, бюллетень должен быть подсчитан", – отметила первая леди США.

Также Мелания Трамп добавила, что в стране нужно защитить демократию

"Мы должны защищать нашу демократию с полной прозрачностью", – заявила она.

Сообщение Мелании Трамп Twitter Melania Trump

Напомним, что по результатам выборов в США кандидат от демократов Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов. В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы. Байден теперь имеет в общей сложности 290 голосов при необходимых 270.

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