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9 января • обновлено в 16:18
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Жена погибла: канадец рассказал, как спасся от смертельного рейса МАУ

2.2т
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Житель Оттавы (Канада) Мохсен Ахмадипур не смог сесть на самолет "Международных авиалиний Украины", который 8 января направлялся из Тегерана в Киев и потерпел смертельную катастрофу, из-за проблем с билетом.

Как пишет издание Ottawacitizen, канадец вместе с 43-летней женой Рои Азадян должны были вдвоем лететь в Оттаву с пересадкой в Киеве. В Иране супруги гостили у родственников.

Однако в аэропорту Тегерана Ахмадипур узнал, что его билет уже недействителен. По информации издания, якобы произошла какая-то путаница.

Канадец рассказал, как спасся от смертельного рейса МАУ

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Он сказал жене, что присоединится к ней, как только сможет попасть на другой рейс. Ахмадипур ждал в аэропорту, пока Азадян садилась на борт самолета в Киев и узнал об аварии внутри терминала.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Канада
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