Жена погибла: канадец рассказал, как спасся от смертельного рейса МАУ

Житель Оттавы (Канада) Мохсен Ахмадипур не смог сесть на самолет "Международных авиалиний Украины", который 8 января направлялся из Тегерана в Киев и потерпел смертельную катастрофу, из-за проблем с билетом.
Как пишет издание Ottawacitizen, канадец вместе с 43-летней женой Рои Азадян должны были вдвоем лететь в Оттаву с пересадкой в Киеве. В Иране супруги гостили у родственников.
Однако в аэропорту Тегерана Ахмадипур узнал, что его билет уже недействителен. По информации издания, якобы произошла какая-то путаница.
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Он сказал жене, что присоединится к ней, как только сможет попасть на другой рейс. Ахмадипур ждал в аэропорту, пока Азадян садилась на борт самолета в Киев и узнал об аварии внутри терминала.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате падения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время аварии в Иране самолета Boeing 737. Среди них были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
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