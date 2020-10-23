Жена Ким Чен Ына исчезла на девять месяцев: СМИ назвали три версии

Супруга лидера Северной Кореи Ким Чен Ына ни разу не появилась на публике с января этого года, что породило массу различных слухов.

Издание Daily NK назвало три версии отсутствия Ли Соль Чжу в публичном пространстве. Оно ссылалось на осведомленные источники.

После появления на представлении по случаю Лунного Нового года с мужем в Театре Самджион в Пхеньяне в январе, ее больше не видели на публике. Ли также не присутствовала на военном параде, состоявшемся 10 октября на площади Ким Ир Сена.

Первая версия предполагает, что Ли Соль Чжу ухаживает за Ким Кён Хи, младшей сестрой Ким Чен Ира, потому что Ким больна. Этот слух является наиболее распространенным в обществе. Он основан на предположении, что привязанность Ким Чен Ына к своей тете возросла после казни ее мужа, Чан Сон Тэка, и что он обращается с ней как с "семейной старейшиной", которая, учитывая ее преклонный возраст, нуждается в уходе.

Вторая версия касается усилий Ли по обучению своей дочери, которая предположительно родилась в начале 2013 года. Американский баскетболист Деннис Родман рассказывал, что держал ребенка на руках и даже называл его имя – Чжу Э. В этом году ребенок должен был бы пойти в школу, но информации об этом нет.

Некоторые северокорейцы считают, что Ли как мать Чжу Э занимается лично воспитанием и образование своей дочери как будущего лидера страны.

Третья, наименее правдоподобная версия связана якобы с болезнью Ли Соль Чжу.

Между тем, в Южной Корее эксперты по соседней стране предполагают, что исчезновение Ли, вероятно, связано с распространением COVID-19.Тем более, что ее последнее публичное появление произошло прямо перед тем, как началась пандемия.

Ли Соль Чжу якобы избегает посещать какие-либо публичные мероприятия из-за опасений, что это может поставить под угрозу здоровье ее детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, о двух главных женщин в жизни лидера Северной Кореи Ким Чен Ына – это его жена Ли Соль Чжу и сестра Ким Ё Чжон – подробной информации немного. Однако при этом они являются двумя главными представительницами молодой элиты КНДР, которые играют ключевую роль в сохранности правящего режима диктатуры.