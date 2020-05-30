Жена горе-полицейского из Миннеаполиса решила его бросить

Карина Бондаренко Мир 19:34, 30.05.2020

Жена полицейского из Миннеаполиса в США, который во время задержания задушил афроамериканца Джорджа Флойда, подала на развод.

Заявление супруги арестованного правоохранителя опубликовали на странице адвокатской конторы Sekula Law Offices в Facebook.

"Она опустошена после смерти мистера Флойда. Она выражает свои соболезнования его семье и всем, кого затронула эта трагедия. Она подала заявление на расторжение брака с Дереком Шовином", – говорится в сообщении адвоката.

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Как писал OBOZREVATEL ранее, гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе спровоцировала массовые беспорядки в ряде крупных городов США, которые продолжаются уже третий день.

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Мир

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