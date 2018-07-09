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Осман Пашаев
Осман Пашаев
Украинский и крымскотатарский журналист Все статьи автора

Железнодорожная катастрофа в Турции: основные причины

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Журналисты турецкого издания Сёзджю называют предполагаемую причину крупнейшей железнодорожной катастрофы в истории Турции.

Вчера вечером с рельс сошел поезд Стамбул-Текирдаг (европйская провинция Турция в восточной Фракии). Погибло 24 человека. Ранено 318 человек.

Рельсы деформировались из-за оползня железнодорожной насыпи. Сильные дожди ускорили разрушения, хотя власти знали о проблеме еще в апреле после последней проверки участка.

6 июля 2018 года должен был состояться тендер на укрепление насыпи и строительство бетонного ограждения. Но его отменили из-за неиздания "распоряжения на ассигнования". Этот термин означает, что деньги выделены. Если распоряжение не издаётся, то в переводе на человеческий язык денег нет. Бюджет ремонта и строительства 4 млн 700 тысяч лир (чуть больше миллиона долларов). Срок выполнения - 180 дней.

Герои вчерашней катастрофы - фермеры провинции Текирдаг, которые на тракторах отвезли пострадавших в ближайшие больницы и спасли от гибели многих тяжело раненных.

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Автор
Осман ПашаевОсман Пашаев
Место
Турция
Источник
Источник:Facebook Османа Пашаєва
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