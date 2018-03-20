"Желал Путину победы": Залмаев рассекретил хитрую игру Назарбаева

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев всячески желал Владимиру Путину победы на выборах, поскольку на словах поддерживает его курс, но в то же время некие свои заявления он делает без согласия с Москвой.

Как пишет в блоге на "Обозревателе" американский политолог Питер Залмаев, причиной такого поведения являются "очаги" сепаратизма на севере Казахстана, который населен этническими россиянами.

"С одной стороны он никогда не забывает о потенциале сепаратизме на севере Казахстана, который заселен этническими русскими, и которых Путин рассматривает в качестве "пятой колоны". Поэтому он всячески желал Путину победы на выборах, и в целом на словах поддерживает его курс. Но в тоже время некие свои заявления Назарбаев делает без согласия с Москвой", - пишет политолог.

Новости Назарбаев пошел на сближение с Западом

От отмечает, что на политику Назарбаева влияет и тот факт, что Россия сейчас не в самой лучшей геополитической ситуации, находясь в состоянии конфликта с Западом и под санкциями.

"Важно недавнее событие в региональном контексте: в Астане прошла консультативная встреча президентов Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Лидеры этих стран признали, что не планируют создавать новые структуры между своими государствами, но и одновременно сказали, что им не нужна третья сторона, намекнув на Россию, для решения своих внутренних региональных вопросов. Если читать между строк, то очевидно, что в постоянном конфликте между Россией и Западом, Казахстан и его центральноазиатские собратья не могут полностью отдаваться в руки северного соседа", - резюмирует политолог.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появились официальные итоги выборов в России.