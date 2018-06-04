"Выздоровливай": Поклонскую пристыдили и обвинили в безумии

Глава канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов обвинил в клевете депутата нелегитимной Госдумы РФ Натальи Поклонской, которую возмутила поездка княгини Марии Романовой и ее сына князя Георгия по Крымскому мосту.

По его словам, таким образом депутат пытается сделать себе очередной пиар на теме императорской семьи, передает НСН.

"В том, что сказала Поклонская, есть несколько клеветнических заявлений. Например, она говорит о том, что приехали “иностранные граждане”. Напомню, что великая княгиня и великий князь с 1992 года получили паспорта граждан РФ, они являются гражданами нашей страны", – заявил он.

Слова Поклонской о том, что дед княгини Кирилл Владимирович стал первым членом императорской фамилии, нарушившим присягу царю и принявшим революцию, чем предал император, Закатов также назвал клеветой.

"Уже давно доказано, что никакого предательства не было. Есть опубликованная переписка, из которой явствует, что Кирилл Владимирович вместе со своим дядей Павлом Александровичем старались сделать все, чтобы, как они писали, сохранить Ники на престоле. То, что им это не удалось, наверное, это не удалось бы никому. Но распространять эту давно разоблаченную клевету для депутата Государственной думы, для юриста – это очень стыдно", – подчеркнул он.

В то же время, по словам Закатова, императорский дом не намерен призывать Поклонскую к ответственности за клевету и считает, что ее душевное состояние крайне нестабильно.

"Тут никаких действий с нашей стороны быть не может, потому что это – одна из очень многих неумных и непорядочных кампаний против ммператорского дома. Императорский дом совершенно спокойно относится к безумию госпожи Поклонской. Мы сожалеем о ее нынешнем душевном состоянии. Желаем ей скорейшего выздоровления. Думаем, что когда-нибудь Господь пошлет ей вразумление, и она покается и извинится. Если этого не произойдет – тем хуже для нее", – заключил представитель императорского дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, княгиня и ее сын незаконно прибыли в Крым и проехались по мостучерез Керченский пролив в автомобиле Lada 2 июня. Романовы назвали мост "жемчужиной" и "достоянием" народа.