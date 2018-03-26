"Ждите терактов": на российском ТВ пригрозили Украине химическим оружием

Российский политолог Дмитрий Куликов заявил, что в обозримом будущем в Киеве следует ожидать террористических актов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, пропагандист выразил уверенность в том, что наиболее заинтересованным в этом является президент Украины Петр Порошенко. Угрожающую речь он произнес в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Я думаю, что в ближайшее время, пока английский скандал не утих (отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. — Ред.), мы увидим террористические акты в Киеве", — сказал Куликов.

В свою очередь, главный пропагандист Кремля, ведущий передачи Владимир Соловьев с сарказмом добавил, что, по его мнению, в ходе этих терактов будет применено химическое оружие, чтобы обвинить в них Россию.

Однако гость эфира на полном серьезе заявил, что организатором этих преступлений станет глава украинского государства.

"Новый стиль же у нас есть. Я в этом стиле скажу на трех языках: highly likely, цілком вірогідно и весьма вероятно, что автором этих терактов будет господин Порошенко. Потому что нет другого объяснения теракта в Киеве, кроме его деятельности. Он единственный, кому это нужно. Он единственный, кто будет сохранять власть, если произойдут теракты, если будет введено военное положение и если обострится ситуация противостояния и с "республиками", и с Россией", — подытожил Куликов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее одиозный российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский также выступил с угрозами в адрес Украины, пообещав бомбить украинские города.