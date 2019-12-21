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21 декабря • обновлено в 10:49
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Ждет череда бедствий: в США назвали уязвимое место России

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Военная техника России пришла в негодность и разваливается, поскольку длительное время ее не поддерживали в надлежащем состоянии.

К такому выводу пришли в издании Popular Mechanics. Теперь же у России нет средств на покупку новой военной техники.

Согласно американскому журналу, только в 2019 году случилось несколько инцидентов, среди которых аварийное приземление в поле стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.

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Также в США вспомнили крушение Ту-22М3 в Мурманской области. В издании отметили, что "данный инцидент является лишь последним в длинной череде бедствий, больших и малых, от которых страдают российские военные, поскольку они пытаются извлечь как можно больше из старого и устаревшего оборудования".

Оружие России сильно устарело

Оружие России сильно устарело

Крым Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что ООН требует от России прекратить оккупацию и вывести войска из аннексированного Крыма, страна-агрессор не только продолжает стаскивать много вооружения на полуостров, но и пропагандирует войну среди его жителей.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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Комментарии
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
да зачем время тратить на хрень, мы давно "порваны в клочья" . так что плчшите гопак и ждите траншей..працувать западло настоящим патриотам. достаточно просто радовпться "правдиаой информации..и счастье будет..(когда-нибудь)
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У омереки у самой все ЯО сгнило
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Пигин Макс
Пигин Макс
Гениально! Интересно, а когда Россия закупала оружие? Покупают те, кто сам ничего не умеет делать. А мы продаём. И уж если с Российской Армией всё так плохо, то почему США до сих пор нас не уничтожила? Чего они бояться?
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Пигин Макс, это же для кастрюлек хозяева бальзамчику написали: ждите, радуйтесь, у России скоро корова сдохнет.
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1
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Пигин Макс, процес іде, а доказом є єдиний спосіб пристойно заробити для тебе ТУТ, хоча можна було б бізнес організувати, а не задешево талантом торгувати.
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