Ждет череда бедствий: в США назвали уязвимое место России

Военная техника России пришла в негодность и разваливается, поскольку длительное время ее не поддерживали в надлежащем состоянии.

К такому выводу пришли в издании Popular Mechanics. Теперь же у России нет средств на покупку новой военной техники.

Согласно американскому журналу, только в 2019 году случилось несколько инцидентов, среди которых аварийное приземление в поле стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.

Также в США вспомнили крушение Ту-22М3 в Мурманской области. В издании отметили, что "данный инцидент является лишь последним в длинной череде бедствий, больших и малых, от которых страдают российские военные, поскольку они пытаются извлечь как можно больше из старого и устаревшего оборудования".

Оружие России сильно устарело Крым Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что ООН требует от России прекратить оккупацию и вывести войска из аннексированного Крыма, страна-агрессор не только продолжает стаскивать много вооружения на полуостров, но и пропагандирует войну среди его жителей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!