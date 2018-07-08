"Ждать больше нельзя": в Таиланде началась операция по спасению пропавших в пещере детей

В Таиланде в воскресенье, 8 июля стартовала операция по спасению участников молодежной футбольной команды, застрявших в затопленной пещере Тхам Луанг еще в конце июня.

Операция может продлиться от двух до четырех дней, а поднять на поверхность первого ребенка спасатели рассчитывают не ранее, чем через 11 часов после начала работ (около 17.00 по киевскому времени - Ред), пишет Associated Press.

Команда уже вошла в пещеры. Весь неосновной персонал оставил места возле входа, сейчас там находятся лишь дайверы, медики и силы безопасности.

Пока что остается неизвестным, как именно будет происходить эвакуация. Сообщается, что скорее всего парням придется много нырять, ведь уровень воды в пещере так и не позволяет свободно передвигаться некоторыми участками.

Глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон отметил, что именно сейчас сложились оптимальные условия для спасения детей, так как позже в регионе опять начнутся дожди. Он рассказал, что каждого ребенка будут сопровождать два дайвера.

По его словам, команда из 13 водолазов, среди которых иностранцы и таиландские военнослужащие, а также пять наиболее опытных боевых пловцов, уже отправились в дальний район пещеры.

"Сегодня у нас достигнута полная готовность по всем направлениям и лучше, чем сейчас, ситуации для вывода детей в ближайшие дни может не быть", - подчеркнул Осоттханакан.

Он пояснил, что многодневное откачивание воды из пещеры достигло главной цели: уровень воды в пещере стал значительно ниже естественного для сезона дождей, что оставляет на маршруте эвакуации меньше полностью затопленных участков, которые дайверам с детьми придется преодолевать под водой.

"Наступил тот момент, когда ждать уже больше нельзя, мы в хорошей готовности, условия для эвакуации оптимальные. К тому же, в результате тренировок в течение нескольких дней дети получили базовые навыки пользования водолазным снаряжением и у нас уже готовы все условия для быстрой доставки их в больницу на реабилитацию после двухнедельного пребывания в пещере", - отметил глава штаба спасательной операции.

Ночью 8 июля ко входу в пещеру и тенты, в которых отдыхают и хранят свое оборудование боевые пловцы, обнесли непрозрачной зеленой пластиковой пленкой. На площадку перед Тхам Луанг заехали 13 автомобилей скорой помощи, которые стояли наготове неподалеку в течение всей поисково-спасательной операции.

Как собощал OBOZREVATEL, 12 тайских подростков - членов молодежной футбольной команды, а также их 25-летний тренер, пропали в пещерном комплексе Тхам Луанг в субботу, 23 июня. 2 июля 2018 года, спустя 9 дней поисков, парней нашли живыми в опасном участке пещеры, выход из которого был затоплен водой. Подростков разыскивали вдоль всей 8-километровой ловушки. Для спасения пострадавших тайские власти мобилизовали более тысячи людей.