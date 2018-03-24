"Мультики": Жданов назвал "козырь" Путина в гонке вооружений

По объективным причинам Российская Федерация не может участвовать в гонке вооружений.

"Россия фактически выпадает из нее", - заявил в комментарии "Обозревателю" военный эксперт Олег Жданов, давая оценку намерениям Кремля сократить военные расходы.

По мнению эксперта, главная причина состоит в том, что, "кроме мультиков, которые показал Путин (демонстрация ролика о гиперзвуковой ракете во время обращения к Федеральному собранию 1 марта. – Ред.), реально у РФ нет средств для того чтобы в ней участвовать".

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В этом контексте Жданов напомнил о тематическом заявлении главы НАТО Йенса Столтенберга, который также не увидел у России возможностей для участия в гонке вооружений. "Разница в вооружениях России и НАТО просто астрономическая", - подчеркнул эксперт.

Как писал "Обозреватель", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Через 5 лет мы собираемся тратить менее 3% нашего ВВП на оборонные цели и на производство оружия". Ранее Олег Жданов пояснил, что остается единственным оплотом Кремля.