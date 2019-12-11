По мере приближения президентских выборов в 2020 году, страсти в Вашингтоне накаляются буквально с каждым днем.

Конгресс США официально выдвинул два обвинения в отношении президента Трампа, тем самым дав начало процедуре импичмента главы государства. На фоне провалов во внешней политике нынешней администрации в Белом Доме, таких как фиаско в переговорах с Северной Кореей, уход США из Сирии и сдача этого важного региона своим главным оппонентам из России и Ирана, откровенным нежеланием президента Трампа обуздать Россию в ее агрессии против Украины, тема импичмента очень хорошо вписывается в предвыборную тактику демократов, которые обвиняют президента Трампа в том, что он защищает интересы России и лично президента Путина и ставит тем самым под угрозу вопросы национальной безопасности США.

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В свою очередь, президент Трамп и его команда, не имея явных успехов во внешней политике за последние три года и стараясь перевести стрелки от темы импичмента, акцентируют внимание американских избирателей на успехах во внутренней политике.

Учитывая высокие ставки в этом противостоянии можно с большой долей уверенности предположить, что нынешнее Рождество будет одним из самых жарких за всю современную историю США, так как на кону вопрос власти в стране, которая является лидером мирового сообщества и от того, кто будет сидеть в Белом Доме следующие 4 года зависит судьба не только американцев, но и многих людей в мире. Поэтому за противостоянием Конгресса и Белого Дома внимательно следят в ключевых политических столицах планеты.

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