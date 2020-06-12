Жаркое лето "убьет" коронавирус? В ВОЗ дали прогноз

Жаркое лето не гарантирует замедления распространения COVID-19, так как вирус не демонстрирует признаков сезонности.

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Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает БЕЛТА. По его словам, сейчас нельзя говорить о том, что вирус уйдет с приходом лета.

"По наблюдениям, нет признаков сезонности вируса. То есть он распространяется и в странах с жарким климатом. Поэтому надеяться на то, что с приходом лета он просто сам уйдет, пока не приходится. И все рекомендации остаются прежними", – рассказал он.

Также на примере Беларуси, представитель ВОЗ рассказал о том, что люди перестают осознавать опасность, хоть вирус никуда не исчез.

"Эта тенденция беспокоит, потому что вирус никуда не исчез, несмотря на стабилизацию и снижение новых регистрируемых случаев заболевания. Тем не менее, соблюдать рекомендуемые меры профилактики, такие как респираторный этикет, гигиена рук, физическое дистанцирование, ношение масок – это очень важно. Возможность роста сохраняется", – сказал Батыр Бердыклычев.

Батыр Бердыклычев Минск-Новости

Он также отметил, что в некоторых странах после ослабления карантина начал наблюдаться новый рост заболеваний, а значит нужно рассмотреть повторное введение ограничительных мер.

"Население все еще восприимчиво к вирусу. И необходимо комбинировать меры сдерживания, к которым относятся тестирование, лечение, изоляция, отслеживание контактов, а также меры снижения вреда. Если возможности системы здравоохранения подходят к пределу, она не может справиться с потоком пациентов, необходимо рассмотреть введение каких-то ограничительных мер", – пояснил Батыр Бердыклычев позицию ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор Агентства здравоохранения Швеции Йохан Карлссон считает, что второй волны распространения COVID-19 избежать не удастся.

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