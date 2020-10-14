Жапаров повторно назначен премьером Кыргызстана
В Кыргызстане повторно назначили Садыра Жапарова премьер-министром страны.
Об этом говорится в указе, который в среду, 14 октября, подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
"Так, соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики решено назначить Жапарова Садыра Нургожоевича премьер-министром Кыргызской Республики", – говорится в документе.
Кроме того, коалиция парламентского большинства единогласно утвердила Жапарова на пост премьер-министра страны. Всего на заседании присутствовали 83 депутата, восемь парламентариев дали свои доверенности коллегам, передает "Кабарлар".
Позже Жапаров заявил, что президент страны Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку до конца сегодняшнего дня.
"Отставка президента – это не мое требование, это требование всего народа. Этот вопрос должен решиться сегодня", – пояснил чиновник.
Напомним, что 10 октября парламент Киргызстана официально выбрал Садыра Жапарова новым премьер-министром страны. Однако юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов – был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. Президент вернул постановление парламента о назначении Жапарова главой правительства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акции протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.
Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".
6 октября протесты продолжились. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.
В результате столкновений с силовикам скончался первый протестующий, еще 590 человек пострадали. По данным Минздрава, госпитализированы 150 пострадавших, 13 из них – в реанимации.
6 октября в отставку подали премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента республики Дастан Джумабеков.
Митингующие захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента, и ряд других госучреждений. Здание парламента подожгли.
Бывшего президента Киргызстана Алмазбека Атамбаева 10 октября задержали сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что это произошло в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.