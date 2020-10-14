Жапаров повторно назначен премьером Кыргызстана

Алексей Титофф Мир 14:55, 14.10.2020 Обновлено: 15:04, 14.10.2020

В Кыргызстане повторно назначили Садыра Жапарова премьер-министром страны.

Об этом говорится в указе, который в среду, 14 октября, подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

"Так, соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики решено назначить Жапарова Садыра Нургожоевича премьер-министром Кыргызской Республики", – говорится в документе.

Кроме того, коалиция парламентского большинства единогласно утвердила Жапарова на пост премьер-министра страны. Всего на заседании присутствовали 83 депутата, восемь парламентариев дали свои доверенности коллегам, передает "Кабарлар".

Позже Жапаров заявил, что президент страны Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку до конца сегодняшнего дня.

"Отставка президента – это не мое требование, это требование всего народа. Этот вопрос должен решиться сегодня", – пояснил чиновник.

Напомним, что 10 октября парламент Киргызстана официально выбрал Садыра Жапарова новым премьер-министром страны. Однако юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов – был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. Президент вернул постановление парламента о назначении Жапарова главой правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акции протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.

  • Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".

  • 6 октября протесты продолжились. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.

  • В результате столкновений с силовикам скончался первый протестующий, еще 590 человек пострадали. По данным Минздрава, госпитализированы 150 пострадавших, 13 из них – в реанимации.

  • 6 октября в отставку подали премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента республики Дастан Джумабеков.

  • Митингующие захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента, и ряд других госучреждений. Здание парламента подожгли.

  • Бывшего президента Киргызстана Алмазбека Атамбаева 10 октября задержали сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что это произошло в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Уникальное исполнение гимна Украины перед матчем с Испанией потрясло "Олимпийский". Видео

Зеленский: мы должны благодарить защитников каждый день, а не только 14 октября

В центре Киева пинками прогнали молодежь, которая пела гимн страны-агрессора. Видео 18+

Украина вышла на 12 место в мире по количеству больных и умерших от COVID-19

Шевченко прокомментировал победу Украины над Испанией в Лиге наций