Жапаров повторно назначен премьером Кыргызстана

В Кыргызстане повторно назначили Садыра Жапарова премьер-министром страны.

Об этом говорится в указе, который в среду, 14 октября, подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

"Так, соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики решено назначить Жапарова Садыра Нургожоевича премьер-министром Кыргызской Республики", – говорится в документе.

Кроме того, коалиция парламентского большинства единогласно утвердила Жапарова на пост премьер-министра страны. Всего на заседании присутствовали 83 депутата, восемь парламентариев дали свои доверенности коллегам, передает "Кабарлар".

Позже Жапаров заявил, что президент страны Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку до конца сегодняшнего дня.

"Отставка президента – это не мое требование, это требование всего народа. Этот вопрос должен решиться сегодня", – пояснил чиновник.

Напомним, что 10 октября парламент Киргызстана официально выбрал Садыра Жапарова новым премьер-министром страны. Однако юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов – был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. Президент вернул постановление парламента о назначении Жапарова главой правительства.

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