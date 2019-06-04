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"Жалкий лузер vs фашист": Трамп разругался с мэром Лондона

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Президент США Дональд Трамп обозвал мэра Лондона "жалким лузером".

Он это сделал, не успев прилететь в столицу Великобритании с государственным визитом, через Twitter.

Английский градоначальник Садик Хан сравнил Трампа с фашистами прошлого века.

"Садик Хан, по всем статьям ужасно плохой мэр, глупо вредничает по отношению к прилетевшему с визитом президенту Соединенных Штатов, страны, которая является самой главной союзницей Соединенного Королевства. Жалкий лузер, лучше бы занялся преступностью в Лондоне", - написал Трамп в своем аккаунте.

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Этот твит Трамп опубликовал примерно в то самое время, когда его самолет приземлился в лондонском аэропорту Станстед - то есть, это было первое, что заявил президент США, оказавшись на британской земле. Он прибыл в Британию с трехдневным государственным визитом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото Трампа с королевой и семьей. На них не присутствовала Меган Маркл, которую президент США охарактеризовал, как "злобную".

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Персона
Дональд Трамп
Место
Великобритания
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