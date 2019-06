"Жалкий лузер vs фашист": Трамп разругался с мэром Лондона

Президент США Дональд Трамп обозвал мэра Лондона "жалким лузером".

Он это сделал, не успев прилететь в столицу Великобритании с государственным визитом, через Twitter.

Английский градоначальник Садик Хан сравнил Трампа с фашистами прошлого века.

"Садик Хан, по всем статьям ужасно плохой мэр, глупо вредничает по отношению к прилетевшему с визитом президенту Соединенных Штатов, страны, которая является самой главной союзницей Соединенного Королевства. Жалкий лузер, лучше бы занялся преступностью в Лондоне", - написал Трамп в своем аккаунте.

Этот твит Трамп опубликовал примерно в то самое время, когда его самолет приземлился в лондонском аэропорту Станстед - то есть, это было первое, что заявил президент США, оказавшись на британской земле. Он прибыл в Британию с трехдневным государственным визитом.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......