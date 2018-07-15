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"Жалеем, что голосовали": россияне назвали Путина предателем

7.3тЧитать новость на украинском

Россияне раскритиковали главу РФ Владимира Путина за решение власти повысить пенсионный возраст в стране.

На видео, опубликованном в Twitter журналистом Михаилом Голубом, группа недовольных граждан эмоционально рассказала о своем отношении к президенту страны.

"Я хочу обратится к Путину и сказать: Владимир Владимирович, неуважаемый, никакой, потому что потерял уже полное доверие всего российского народа", - обратилась одна из женщин. "Я жалею, что проголосовала", - добавила другая. "Он нам не президент. Он просто предатель народа", - сделали вывод протестующие.

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В комментариях к видео также много негативных отзывов о пенсионной реформе и Путине. Большинство пользователей смеется с возмущения людей, которые сами выбирали своего президента.

"Против Путина мятеж подняли?" "Электорат что-то растявкался..." "Мне их не жалко", "Вата в шоке", "Поздновато, ребята", - отметили под видео.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Россию накрыла огромная волна протестов из-за пенсионной реформы.

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Тема
Пенсионная реформа
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
протест
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Вот именно так! Уже все россияне признали своего президента предателем и позвали нашего великого презика пэтцю на его место! Неужели вы этого не знаете?
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
интересно , остались в раиси хорошие токсидермисты и скорняки....? вовку полторашку как сохранить!? в назидание т ссазать.., потомкам...))
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