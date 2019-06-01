"Жаль, деды не добили!" Поклонская открыто оскорбила украинцев на росТВ

Бывший "прокурор" оккупированного Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что сожалеет о том, что украинских бандеровцев "не добили деды".

Об этом она сказала во время интервью российскому изданию "Вести Крым". При этом политик добавила, что "не вся Украина плохая" (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

"Я считаю, что нужно четко разграничивать: есть нормальная, адекватная Украина, добрая Украина, ее сейчас задавили. То есть, фактически превращают обычных людей в каких-то монстров. Есть и укры, бандеровцы, и как только их не называют, радикалы.

Наталья Поклонская Скрин видео

Вот эти бандеровцы, радикалы – это такие ушлепки бандеровские, которые выжили в свое время, не добили их наши деды, к сожалению. И вот, сегодня они подняли голову. Но это не вся Украина, это совершенно не вся Украина", – сказала россиянка.

"Нельзя настраивать себя, что Украина – это все отстой, это плохо, нет, это не так. Украина – хорошая, но вот те ушлепки, которые до сих пор там есть, да, они все портят", – добавила она.

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Украинский блогер, политолог Алексей Голобуцкий отметил, что 600 тысяч квадратных километров в Европе действительно не могут быть "не хорошими" для России.

"А вот население здесь, конечно, "монстры и ушлепки". Ничего нового: Россия 350 лет тем и занимается, что различными способами освобождает территорию Украины от местного населения", – написал Голобуцкий в личном Telegram-канале.

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Осторожно! Видео снято пропагандистами!

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Поклонская заявила, что врагам аннексированного Крыма не нравится его многонациональность, а РФ якобы уважает этот факт.

Ранее Наталью Поклонскую высмеяли за фото, на которых она позирует на ферме с домашними животными.

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