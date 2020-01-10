Чтобы не было, как с МН17: Зеркаль призвала Украину давить на Иран

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль призвала Украину, не теряя времени, надавить на Иран, чтобы добиться полного расследования крушения самолета Boeing под Тегераном.

Своим мнением она поделилась на странице в Facebook, отреагировав на многочисленные заявления касательно трагедии.

"Понимая всю сложность ситуации и имея опыт трагедии МН17 и ее расследования, могу сказать, что очень важно не упустить время и уже сейчас задействовать все возможные инструменты, предусмотренные международным правом, а также рабочие контакты с партнерами", – подчеркнула она.

Зеркаль призвала Украину давить на Иран lb.ua

По словам Зеркаль, это особенно важно в ситуации, коггда США, Канада и Нидерланды уже публично признали наличие данных о сбивании самолета ракетой.

Она рассказала, как должна действовать Украина: "Логичным и оптимальным вариантом было бы привлечь максимальную поддержку партнеров и вместе заставить Иран передать согласно требованиям Чикагской конвенции проведения технического расследования другой стране, которая пользуется безоговорочным мировым авторитетом".

Зеркаль подчеркнула, что такой страной не может считаться Россия.

В случае если, этого сделать не удастся, по ее словам, Украина должна вместе с международными партнерами давить на Иран, чтобы они официально привлекли к расследованию и другие страны, кроме Украины, и предоставили им соответствующий статус и доступ ко всем материалам.

"Меньшее, что мы можем сделать – сами привлечь лучших экспертов и включить их в группы расследования "по квоте" Украины", – добавила она.

"Несмотря на многочисленную поддержку наших партнеров, которую они озвучивали в последние дни, мы должны стремиться именно к первому сценарию", – резюмировала дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что американская сторона передала Украине важные данные, необходимые для расследования крушения самолета МАУ в Иране.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

В свою очередь Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении. По их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв.

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор и договорились о сотрудничестве в расследовании трагедии.

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