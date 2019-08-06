Землю рекордно раскалило: в июле температура зашкалила

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений за погодой.

Об этом сообщила организация Copernicus, которая изучает изменения климата, передает Deutsche Welle. Таким образом, был побит температурный рекорд, установленный в июле 2016 года.

Так, температура в 2019 году на 0,56 градуса выше, чем средняя температура между 1981 и 2010 годом, а также на 1,2 градуса выше, чем в доиндустриальные времена.

Июль 2019 стал самым жарким на Земле Иллюстрация

По данным организации, июнь 2019 года также был самым жарким в истории наблюдений за погодой.

В своих исследованиях Copernicus, которую финансирует ЕС, опирается на спутниковые данные.

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал