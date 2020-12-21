Земляне впервые за 800 лет увидели восход "Вифлеемской звезды": фото и видео уникального явления

Жители Земли впервые за 800 лет смогли увидеть невооруженным глазом "Вифлеемскую звезду" – максимальное сближение крупнейших планет Солнечной системы Юпитера и Сатурна.

Уникальное явление 21 декабря вечером наблюдалось во многих странах мира. Фотографии и видео были опубликованы из разных уголков планеты (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Наблюдение за "Вифлеемской звездой" в Индии.

На некоторых YouTube-каналах еще продолжается трансляция.

Отметим, что Юпитер и Сатурн впервые с 1226 года максимально приблизились друг к другу – на расстояние 1/5 диаметра Луны, образовав яркую "звезду".

Вид на "Вифлеемскую звезду" из японской префектуры Чиба.

Сближаться планеты начали еще в начале лета, а вечером с 15 по 18 декабря можно было увидеть, как они движутся вместе. 21 декабря – в день зимнего солнцестояния – планеты достигли пика.

"Вифлеемская звезда" во время наблюдений из Италии.

"Рождественской звездой" это стали называть из-за библейской истории о Вифлеемской звезде, которая могла быть как раз соединением планет. При этом около 2 тысяч лет назад больше всего сблизились Венера и Юпитер, а не Юпитер и Сатурн.

"Вифлеемская звезда" на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке.

"Вифлеемская звезда" над церковью в Нью-Джерси.

"Вифлеемская звезда" над Токио.

"Вифлеемская звезда" над Токио.

"Вифлеемская звезда", наблюдение из Германии. Twitter Andreas Lichtenau

"Вифлеемская звезда", наблюдение из Германии. Twitter Andreas Lichtenau

"Вифлеемская звезда", наблюдение из Венесуэлы. Twitter Jesús I. González

"Вифлеемская звезда", наблюдение из Венесуэлы. Twitter Jesús I. González

"Вифлеемская звезда", наблюдение из Гватемалы. Twitter Space Porn

"Вифлеемская звезда" над Ираном. Twitter Edward.Vijayakumar

Наблюдение за "Вифлеемской звездой" из Греции. Twitter NyamdavaaJ

Как сообщал OBOZREVATEL, следующее такое явление должно произойти через 60 лет – в 2080 году.