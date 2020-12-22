Земляне впервые за 800 лет увидели восход "Вифлеемской звезды": фото и видео уникального явления
Жители Земли впервые за 800 лет смогли увидеть невооруженным глазом "Вифлеемскую звезду" – максимальное сближение крупнейших планет Солнечной системы Юпитера и Сатурна.
Уникальное явление 21 декабря вечером наблюдалось во многих странах мира. Фотографии и видео были опубликованы из разных уголков планеты (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).
На некоторых YouTube-каналах еще продолжается трансляция.
Отметим, что Юпитер и Сатурн впервые с 1226 года максимально приблизились друг к другу – на расстояние 1/5 диаметра Луны, образовав яркую "звезду".
Сближаться планеты начали еще в начале лета, а вечером с 15 по 18 декабря можно было увидеть, как они движутся вместе. 21 декабря – в день зимнего солнцестояния – планеты достигли пика.
"Рождественской звездой" это стали называть из-за библейской истории о Вифлеемской звезде, которая могла быть как раз соединением планет. При этом около 2 тысяч лет назад больше всего сблизились Венера и Юпитер, а не Юпитер и Сатурн.
#SkyViewApp Gunbatimina cok az kaldi 🤗 Kavusmak uzere #Jupiter ve #Saturn pic.twitter.com/8tX1cnTFbW— Sedenika (@mochawithcream) December 21, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, следующее такое явление должно произойти через 60 лет – в 2080 году.