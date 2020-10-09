Земля пережила самый теплый в истории сентябрь: названы "горячие точки" планеты

Сентябрь 2020 оказался самым горячим за всю историю наблюдений.

Об этом в своем Twitter сообщил метеоролог Скотт Дункан со ссылкой на данные Службы по изучению климатических изменений имени Коперника. Он наглядно показал, в каких регионах в прошлом месяце температура воздуха была выше, чем обычно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Наша планета только что пережила самый теплый сентябрь за всю историю наблюдений. Климат менялся и продолжает меняться", – отметил Дункан.

На приведенной инфографике красным цветом обозначены территории со средней температурой в сентябре теплее, чем обычно, а синим – холоднее обычного.

"Горячими точками" сентября оказались Сибирь, Ближний Восток, запад США, части Южной Америки и Австралии.

Средняя температура на планете увеличилась в сентябре 2020 года на 0,63 градуса по Цельсию.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские биологи из Эксетерского университета заметили, что из-за глобального потепления ночи во многих частях мира стали "непропорционально" теплее, чем дни.