Земля начала плавиться: появилась устрашающая картина изменения климата

В сети появилась графика, которая цветовой кодировкой показывает прогрессию изменения глобальных температур поверхности с 1884 года.

Кадры появились на сайте climate.nasa.gov. Так называемая климатическая машина времени показала результаты глобального изменения климата.

Так, на карте темно-синим цветом отмечены области,температура в которых была ниже среднего. Темно-красный цвет указывает на области теплее среднего.

Климатических карта за 1990 год

Примечательно, что с 1884 года на карте преобладал именно синий цвет. Сейчас же, карта практически полностью укрыта темно-красным. Это свидетельствует о глобальном потеплении в мире.

Климатических карта за 2010 год

Климатических карта 2020 года

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!