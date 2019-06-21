Дома дрожали: во Франции произошло серьезное землетрясение

Во Франции 21 июня произошло землетрясение магнитудой 5.1, которое отнесли к умеренным. Сейсмические волнения заметили на западе страны.

Кроме этого, небольшое землетрясение ощущалось на юге – в Бордо и в Нормандии, что на севере, пишет Independent. Там волнения оценили ниже, от 4.3 до 4.9 баллов.

Франция считается сейсмически спокойным регионом, для которого подобные явления нетипичны. Эпицентр был возле города Брессюир, расположенного между городами Анже и Ля-Рошель.

Для Франции 5.1 балл – значительное землетрясение, поскольку там сейсмическая активность – скорее исключение, чем правило. Большинство зданий в этой стране не рассчитаны на такие колебания, соответственно, не имеют достаточной для землетрясений прочности.

Как передает The Sun, жители поселков сообщили, что их дома "дрожали" около 20 секунд после самого землетрясения.

Эпицентр The Daily Mail

"Я почувствовал, как дом трясется. Это было такое же ощущение, что и в Бирмингеме в 1990-х: как будто кто-то рядом передвигает шкаф", – рассказал очевидец.

Информация о пострадавших или поврежденных зданиях и автомобилях не поступала.

Как писал OBOZREVATEL, в июне землетрясения произошли сразу в нескольких странах. 16 июня землетрясение магнитудой 7.4 произошло на островах Новой Зеландии.

По информации от геологической службы США, толчки зафиксировали на глубине десяти километров, приблизительно в 900 км от города Нгунгуру, в котором проживает полторы тысячи человек.

17 июня после сильных сейсмических волнений в Китае погибли 12 человек, еще более 100 были ранены. На следующий день "трясло" Японию, после чего в стране объявили угрозу цунами.

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