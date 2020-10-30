Землетрясение в Турции: власти заявили о погибших и 120 пострадавших
Жертвами разрушительного землетрясения в провинции Измир в Турции стали по меньшей мере четыре человека.
Как сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) страны, четыре человека погибли и еще 120 пострадали.
На данный момент спасатели вытащили из-под завалов 70 человек.
Появилось видео, как одного из пострадавших вытащили из-под завалов невредимым.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в турецкой провинции Измир и на греческом острове Самос произошло разрушительное землетрясение магнитудой от 6,6 до 6,9.
Землетрясение вызвало волну цунами, которая сносила все на своем пути.
Начало мощного землетрясения попало в объективы камер видеонаблюдения.