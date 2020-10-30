Землетрясение в Турции: власти заявили о погибших и 120 пострадавших

Жертвами разрушительного землетрясения в провинции Измир в Турции стали по меньшей мере четыре человека.

Как сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) страны, четыре человека погибли и еще 120 пострадали.

На данный момент спасатели вытащили из-под завалов 70 человек.

Появилось видео, как одного из пострадавших вытащили из-под завалов невредимым.

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