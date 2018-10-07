Землетрясение в Индонезии: жуткие последствия сняли со спутника

В сети появились жуткие кадры последствий землетрясения в Индонезии, снятые спутником. На них видно, как селевые потоки, образовавшиеся в результате стихийного бедствия, буквально стирают с лица земли целые районы города, двигаясь с огромной скоростью.

Первым ужасающий ролик обнародовал глава по связям с общественностью Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, однако затем его начали распространять мировые СМИ на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Причиной масштабных грязевых лавин стало разжижение грунта в зоне бедствия. Больше всего от них пострадали два района города Палу — Балароа и Петобо, которые оказались полностью разрушенными.

Движущаяся грязевая масса сметала на своем пути все — дома, машины, деревья и людей. Так, она заживо похоронила 1763 человека (их тела удалось найти спасателям). Еще около пяти тысяч человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, которое спровоцировало большое цунами. По данным сейсмологов, выброс энергии на Сулавеси оказался примерно в 200 раз больше, чем при взрыве в 1945 году атомной бомбы в японском городе Хиросима. Отмечается, что местами западная часть острова опустилась вниз к морю на полметра.