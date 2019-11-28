Как в Сирии и на Донбассе: ученые предрекли войны еще в 5 точках мира

В будущем сразу в нескольких регионах на планете могут начаться войны из-за недостатка воды.

Об этом предупредил журнал The Economist, ссылаясь на исследование, проведенное Объединенным исследовательским центром и аналитическим центром при Европейской комиссии.

"Запасы воды уже находятся под растущим давлением, так как изменение климата, грубо говоря, делает засушливые места более сухими", – отметил автор.

Ученые предрекли войны еще в 5 точках мира

Ученые перечислили пять точек на карте: Колорадо, Ганг-Брахмапутра, Инд, Нил и Тигр-Евфрат. Во всех этих случаях страны низовья боятся или возмущаются влиянием на свои воды действий стран верховья.

Примечательно, что влияние мощных водных узлов заметили также и в существующих военных конфликтах. Отмечается, что в последнее время стремительно увеличилось количество нападений на гражданские системы водоснабжения.

"Действительно, почти всегда там, где в этом году велись войны, такие системы были под прицелом – например, в Сирии, Украине и Йемене", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее климатологи дали прогноз по возможной Третьей мировой войне, в центре которой якобы окажутся США и Россия.

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