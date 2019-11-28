Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:37
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Как в Сирии и на Донбассе: ученые предрекли войны еще в 5 точках мира

5.1т
Читать материал на украинском

В будущем сразу в нескольких регионах на планете могут начаться войны из-за недостатка воды.

Об этом предупредил журнал The Economist, ссылаясь на исследование, проведенное Объединенным исследовательским центром и аналитическим центром при Европейской комиссии.

"Запасы воды уже находятся под растущим давлением, так как изменение климата, грубо говоря, делает засушливые места более сухими", – отметил автор.

Новости
НАТО проиграет: в США дали неутешительный прогноз по войне с Россией

Ученые предрекли войны еще в 5 точках мира

Ученые предрекли войны еще в 5 точках мира

Ученые перечислили пять точек на карте: Колорадо, Ганг-Брахмапутра, Инд, Нил и Тигр-Евфрат. Во всех этих случаях страны низовья боятся или возмущаются влиянием на свои воды действий стран верховья.

Примечательно, что влияние мощных водных узлов заметили также и в существующих военных конфликтах. Отмечается, что в последнее время стремительно увеличилось количество нападений на гражданские системы водоснабжения.

"Действительно, почти всегда там, где в этом году велись войны, такие системы были под прицелом например, в Сирии, Украине и Йемене", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее климатологи дали прогноз по возможной Третьей мировой войне, в центре которой якобы окажутся США и Россия.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Ирина Кулинич
Тег
война
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
2
Смешно
2
Интересно
19
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Ни фига себе точка - Нил с Индом. Д*билы с обоза, вы бы хоть переводили нормально, что ли...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Бред свидомой кобылы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Чёт о Колорадо не понял, разве это не штат в США?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги