Земле грозит климатическая катастрофа – ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир оказался на грани климатической катастрофы из-за повышения средней температуры на Земле.

Как сообщает Phys.org, по данным Всемирной метеорологической организации, 2020 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

Средняя температура в этом году стала на 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Ожидается, что к 2024 году она может превысить 1,5 градуса Цельсия.

Средние температуры за последние 5 и 10 лет также бьют рекорды, что свидетельствует об ускорении глобального потепления. Согласно прогнозам, Земля может нагреться на один дополнительный градус Цельсия всего за 30 следующих лет.

В 2020 году из-за изменения климата произошло сразу несколько масштабных стихийных бедствий:

лесные пожары охватили большие территории Сибири, Австралии, западного побережья США и Южной Америки;

в Атлантическом океане образовалось 30 мощных штормов, в том числе 13 ураганов, что стало рекордом;

в некоторых частях Африки и Юго-Восточной Азии наводнения привели к массовому перемещению населения, подорвав продовольственную безопасность миллионов людей;

из-за жары на севере Сибири столбики термометров в Верхоянске достигли 38 градусов Цельсия 20 июня, что является условно самой высокой из известных температур где-либо к северу от полярного круга.

Чтобы предотвратить катастрофическое изменение климата, добыча нефти, газа и угля должна сокращаться на 6% каждый год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователь Университета Аляски, климатолог Брайан Бреттшнайдер отметил, что глобальное потепление может привести к увеличению лета и сокращению зимы.

Климатические границы природных зон смещаются на север, и в будущем в Киеве будет степной климат, характерный сейчас для южной части Украины.

В результате глобального потепления к концу столетия всему живому на Земле может грозить жуткая жара, а целые страны превратятся в выжженную пустыню.