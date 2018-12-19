''Зеленый и блестит'': внешность Путина взволновала сеть

Президент России Владимир Путин вновь озадачил пользователей своей внешностью.

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на то, что российский лидер на встрече с режиссером и художественным руководителем легендарного театра "Современник" Галиной Волчек имел зеленоватый оттенок кожи (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Замечательный такой проект, который вы сделали, "Современник", он живой организм, радует миллионы любителей театра. Я очень надеюсь, что вы нас еще порадуете, особенно в Год театра на следующий год. И очень бы хотелось, чтобы и новые премьеры появились, и новые успехи, и новые аплодисменты. А я хочу вам подарить на память вот два подарочка. Вот картину такую и вот книжку. Ну, потом посмотрите", – поздравил Путин, поинтересовавшись, есть ли какие замечания у Волчек.

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"Ради Галины Волчек сегодня подняли Зомби-Путина. Ничего так: зелёненький, лысинкой блестит, приполз, с юбилеем успешно поздравил. Упокоили его после или инвентаризировали на склад – пресс-служба умалчивает", – написал Голобуцкий.

"Хочу подарить вам на память два подарочка": Путин привез Галине Волчек картину с видом "Современника" и книгу "История русского театра" pic.twitter.com/gAmsADQKfr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети обратили внимание на странный выбор брюк Путина. Пользователи предположили, что костюм ему "шили на вырост" или для "другого двойника".

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