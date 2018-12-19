МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Зеленый и блестит'': внешность Путина взволновала сеть

5.4тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин вновь озадачил пользователей своей внешностью.

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на то, что российский лидер на встрече с режиссером и художественным руководителем легендарного театра "Современник" Галиной Волчек имел зеленоватый оттенок кожи (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Замечательный такой проект, который вы сделали, "Современник", он живой организм, радует миллионы любителей театра. Я очень надеюсь, что вы нас еще порадуете, особенно в Год театра на следующий год. И очень бы хотелось, чтобы и новые премьеры появились, и новые успехи, и новые аплодисменты. А я хочу вам подарить на память вот два подарочка. Вот картину такую и вот книжку. Ну, потом посмотрите", – поздравил Путин, поинтересовавшись, есть ли какие замечания у Волчек.

''Зеленый и блестит'': внешность Путина взволновала сеть

скриншот

Новости
''Без объявления войны'': в США раскрыли сроки ''уничтожения'' Путина

"Ради Галины Волчек сегодня подняли Зомби-Путина. Ничего так: зелёненький, лысинкой блестит, приполз, с юбилеем успешно поздравил. Упокоили его после или инвентаризировали на склад – пресс-служба умалчивает", – написал Голобуцкий.

''Зеленый и блестит'': внешность Путина взволновала сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети обратили внимание на странный выбор брюк Путина. Пользователи предположили, что костюм ему "шили на вырост" или для "другого двойника".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир ПутинАлексей Голобуцкий
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
21
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Мокшанским ордынцам могут хоть сто лет ещё показывать двойников, тройников и удлинителей ботоксного пуйла на лабутенах, ничего нового!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги