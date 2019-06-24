Зеленского не пригласили на саммит G20 в Японию

Министерство иностранных дел Японии опровергло информацию о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит G20.

"Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию", – цитирует уточнение японского ведомства ТАСС.

Как известно, заседание лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Зеленский планирует посетить саммит G20 в Японии. Он допустил также, что там состоится встреча украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины будут продолжаться в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция), однако начать их с "чистого листа" не получится.

Недавно сам Зеленский сказал, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время обсудят подготовку встречи лидеров этих стран.

Напомним, что в ходе саммита в Японии встречу с Путиным также планирует лидер США Дональд Трамп.

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