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Зеленского не пригласили на саммит G20 в Японию

14.6тЧитать материал на украинском

Министерство иностранных дел Японии опровергло информацию о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит G20.

"Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию", – цитирует уточнение японского ведомства ТАСС.

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Зеленского не пригласили на саммит G20 в Японию

Как известно, заседание лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Зеленский планирует посетить саммит G20 в Японии. Он допустил также, что там состоится встреча украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины будут продолжаться в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция), однако начать их с "чистого листа" не получится.

Недавно сам Зеленский сказал, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время обсудят подготовку встречи лидеров этих стран.

Напомним, что в ходе саммита в Японии встречу с Путиным также планирует лидер США Дональд Трамп.

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Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
Место
ЯпонияОсака
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ivanov koly
ivanov koly
какая из стран, входящая в G20 , имеет у себя 35 миллионов нищих? Конечно же РОССИЯ! зато есть ядерные ракеты-их и будете кушать
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Александров Сергей
Александров Сергей
В качестве кого туда могут пригласить Хох-ляцкого Шута, в качестве официанта, мойщика унитазов или полотера? Там собираются ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ!!! А он что, "глава"?Или может у него есть "государство"?
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
неужели этот говнюк на чтото еще расчитывает..... это не сауна. 73%, вы как? вам было поржать во время выборов... видать люди на G20 собираются совсем по другому поводу и єтот отпечаток "нового лица" на старой кучке говна совсем не ко двору. ржите снова. шоу продолжается...
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