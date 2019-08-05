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Зеленский поговорил с новым премьером Британии: подробности

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В понедельник, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Зеленский поздравил Джонсона с убедительной победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании.

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Джонсон и Зеленский

Джонсон и Зеленский

Глава Украины также выразил благодарность британскому правительству за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.

Зеленский и Джонсон также обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС. Лидеры договорились об интенсификации контактов на высшем уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Джонсон официально вступил в должность главы британского правительства.

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Персоны
Борис Джонсон Владимир Зеленский
Место
Украина
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