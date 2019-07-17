Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Зеленский внезапно позвонил Меркель: о чем говорили

709 Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает Офис президента, собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в Нормандском формате в Париже, которая должна дать толчок работе Трехсторонней контактной группы. Президент Украины и Федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также в завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и проведения разминирования", – сказано в сообщении.

Новости
"Готовят капитуляцию": Андрухович предсказал исход референдумов команды Зеленского

Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Ангела Меркель и Владимир Зеленский

"24"

Зеленский и Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.

Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 июля президент Украины Зеленский позвонил президенту РФ Путину. В сообщении Офиса президента говорится: "Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков". Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

  • Зеленский прокомментировал звонок, рассказав, что просил Путина вернуть пленных моряков.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Ангела Меркель
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel