Зеленский внезапно позвонил Меркель: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщает Офис президента, собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
"Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в Нормандском формате в Париже, которая должна дать толчок работе Трехсторонней контактной группы. Президент Украины и Федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также в завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и проведения разминирования", – сказано в сообщении.
Ангела Меркель и Владимир Зеленский
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Зеленский и Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.
Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 июля президент Украины Зеленский позвонил президенту РФ Путину. В сообщении Офиса президента говорится: "Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков". Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.
Зеленский прокомментировал звонок, рассказав, что просил Путина вернуть пленных моряков.
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