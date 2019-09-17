"Зеленский — серьезный партнер!" В ОБСЕ раскрыли обещания Путина

Россия готова после обмена на дальнейшие шаги для достижения мира на Донбассе.

Такое мнение высказал глава ОБСЕ Мирослав Лайчак в интервью "ВВС Украина". "Каждый раз, когда я встречался с моими партнерами в Москве, те всегда повторяли, что они готовы, но им не хватает серьезного партнера с украинской стороны", – подчеркнул он.

При этом Лайчак заверил: президент Украины Владимир Зеленский показал, что он – действительно серьезный партнер.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

"Он собирается выполнить те обещания, которые дал во время предвыборной кампании, и мы видим первые результаты. Наиболее заметным актом был обмен военнопленными, но есть и много других вещей, например, реконструкция моста в Станице Луганской. И чувствуется улучшение атмосферы", – обнадежил глава ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным российских СМИ, президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский могут встретиться уже в октябре – на саммите в "нормандском формате".

Ранее Зеленский заявил, что главными темами обсуждения "нормандской четверки" должны стать такие вопросы, как полный обмен пленными, разведение войск вдоль всей линии огня на Донбассе и проведение там выборов после выполнения этого требования.

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