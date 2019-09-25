Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:56
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Лучше по телевизору": Зеленский рассмешил Трампа шуткой об импичменте

30т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский, который вечером в среду, 25 сентября, начал встречу с лидером США Дональдом Трампом, уже в первые минуты переговоров успел пошутить.

Глава Украины отметил, что лучше, когда разговор транслируют по телевидению, чем по телефону (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Таким образом Зеленский отреагировал на скандал, который разгорелся вокруг июльского звонка Трампа. Тот разговор привел к началу в США процедуры импичмента президента. Зеленский также сказал, что их нашумевшая беседа была "нормальной".

Новости
"На 100% мой": в разговоре с Трампом Зеленский щеголял новым генпрокурором

Зеленский рассмешил Трампа шуткой об импичменте

Зеленский рассмешил Трампа шуткой об импичменте

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • The Wall Street Journal сообщил, что Трамп во время разговора с Зеленским давил на него для начала расследования против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена, главного оппонента Трампа на выборах в 2020 году.

  • При этом личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани случайно признал, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США.

  • Дональд Трамп ответил, что в ходе разговора с президентом Украины не сказал ничего недопустимого.

  • Вскоре Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Минюст США в ней нарушения американского законодательства не нашел.

  • Почему Украина оказалась в центре крупного международного скандала из-за выборов президента США в 2020 году - читайте в материале OBOZREVATEL.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.

Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
15
6
Смешно
16
Интересно
8
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Рассмешил Трампа? Какой молодец! Это главный итог его поездки в ООН.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
van Dijk Max
van Dijk Max
репризы прут из всех щелей
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
коршун федот
коршун федот
На паРРАше- сцари-пока не подохнут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel