"Лучше по телевизору": Зеленский рассмешил Трампа шуткой об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский, который вечером в среду, 25 сентября, начал встречу с лидером США Дональдом Трампом, уже в первые минуты переговоров успел пошутить.

Глава Украины отметил, что лучше, когда разговор транслируют по телевидению, чем по телефону (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Таким образом Зеленский отреагировал на скандал, который разгорелся вокруг июльского звонка Трампа. Тот разговор привел к началу в США процедуры импичмента президента. Зеленский также сказал, что их нашумевшая беседа была "нормальной".

Зеленский рассмешил Трампа шуткой об импичменте

Как сообщал OBOZREVATEL:

The Wall Street Journal сообщил, что Трамп во время разговора с Зеленским давил на него для начала расследования против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена, главного оппонента Трампа на выборах в 2020 году.

При этом личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани случайно признал, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США.

Дональд Трамп ответил, что в ходе разговора с президентом Украины не сказал ничего недопустимого.

Вскоре Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Минюст США в ней нарушения американского законодательства не нашел.

Почему Украина оказалась в центре крупного международного скандала из-за выборов президента США в 2020 году - читайте в материале OBOZREVATEL.

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