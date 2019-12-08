Зеленский-Путин, бой первый: все, что нужно знать о встрече в Париже

В понедельник, 9 декабря, в Париже (Франция) состоится знаковая историческая встреча в "нормандском формате". На кону – урегулирование ситуации на Донбассе.

В рамках этих мероприятий состоится и личный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным. Уже появилось почасовое расписание переговоров.

Итак, OBOZREVATEL собрал все, что нужно знать накануне исторического события.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Какая обстановка в Украине

Накануне встречи, 8 декабря, в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция протеста против капитуляции Украины "Красные линии для Зе". Число участников акции достигало от ориентировочно 5 тисяч в начале до почти 15 тысяч человек в конце мероприятия.

Оппозиционные политики заявили, что в преддверии встречи в "нормандском формате" властям Украины нужно напомнить о "красных линиях" по Донбассу. По мнению "Голоса", "Батьківщини" и "ЕС", Владимиру Зеленскому ни в коем случае не следует идти на компромисс с Кремлем в таких вопросах, как смена европейского курса Украины, возможная федерализация государства, деоккупация и возвращение Крыма.

К вечеру акция протеста развернулась еще и на Банковой. Представители движения "Ні – капітуляції" начали акцию "Ночной дозор", которая сопровождалась противостоянием с силовиками.

Активисты пообещали оставаться под ОП вплоть до окончания 9 декабря саммита в "нормандском формате" во французком Париже. Допустили также преобразование акции в бессрочную.

Чего ждет Зеленский от встречи с Путиным

В студии политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 6 декабря Зеленский так охарактеризовал свои ожидания:

"Я хочу точно понимать, что если мы идем по "Минску", то – обмен (сколько, "всех на всех", потому что вы знаете, там есть списки согласованных и не согласованных, сколько людей мы можем вернуть домой и когда). Второй вопрос – кто несет ответственность за [срыв] прекращение огня".

"Мне очень хочется верить, что и Германия, и Франция будут нас поддерживать", – добавил он.

При этом Зеленский сказал, что опасается неопределенности.

"Единственное, за что нервничаю: просто встретились, увиделись и сказали: "Да, мы планируем". Я очень не люблю нерезультативности любых переговоров. Это единственное, чего я боюсь", – признался глава государства.

Зеленскому, правда, уже начали вспоминать его дерзкие высказывания, которые он делал еще до победы на выборах. Так, в сети появилось видео, записанное после первого тура, в котором тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский говорил, что скажет Владимиру Путину при первой встрече.

Что предлагает Кремль

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сама встреча президентов уже является позитивным моментом, однако не более.

"Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", – сказал он.

При этом Песков добавил, что "возможно, будет принят некий документ" по итогам саммита.

"Это необязывающий документ. Но в любом случае, в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание", – добавил он.

По его словам, на саммите будет "предметное и профессиональное обсуждение" урегулирования конфликта на Донбассе. "Уже по итогам можно будет что-то говорить", – подчеркнул представитель Кремля.

Что могут подписать президенты в Париже

Как сообщают СМИ, участники "нормандского саммита" в лице лидеров Украины, России, Франции и Германии могут подписать по его итогам 9 декабря рамочный документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

В нем якобы будут изложены шаги для политического урегулирования на территории временно оккупированного Донбасса.

"При этом за основу будет взята так называемая "формула Штайнмайера", которую согласовала ранее Контактная группа. Предполагается комплекс шагов по ее дальнейшей имплементации сторонами с тем, чтобы запустить в регионе политический процесс путем проведения местных выборов под международным контролем после предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса с перспективой его дальнейшего закрепления на постоянной основе после публикации отчета о проведении выборов БДИПЧ ОБСЕ", – рассказал источник "Интерфакс-Украина".

В то же время, по сообщениям СМИ, документ не содержит конкретных шагов в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе.

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