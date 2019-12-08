"Зеленский проявил смелость": Германия выдвинула требования Путину по Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от Кремля идти навстречу Киеву при разрешении конфликта на востоке Украины.

Об этом он заявил накануне переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в "нормандском формате", пишет "Лига".

Хайко Маас regnum.ru

"После нескольких лет бездействия президент Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги – со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами", – отметил министр.

По словам чиновника, сейчас очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны. Он также подчеркнул, что для этого предстоит приложить немалые дипломатические усилия.

"С этой целью мы совместно с Францией еще должны оказать воздействие на Россию", – добавил Маас.

Политик также напомнил о политических разногласиях, возникших у России и Германии в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в немецкой столице и недостаточно активной вовлеченностью Москвы в расследование по этому делу.

"Несмотря на серьезные вопросы, которые сейчас обсуждают Берлин и Москва, 9 декабря речь пойдет о прекращении совершающегося практически на ежедневной основе кровопролития на европейской территории", - пообещал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

Первый президент Леонид Кравчук обратился к оппозиционным фракциям, которые заявили, что выходят на Майдан перед "нормандским" саммитом. Он призвал их поддержать украинскую сторону на переговорах.

Впоследствии Зеленский заявил, что его план восстановления контроля над границей на Донбассе несколько отличается от Минских соглашений.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!