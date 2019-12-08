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8 декабря • обновлено в 11:26
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"Зеленский проявил смелость": Германия выдвинула требования Путину по Украине

2.7т
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от Кремля идти навстречу Киеву при разрешении конфликта на востоке Украины.

Об этом он заявил накануне переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в "нормандском формате", пишет "Лига".

Хайко Маас

Хайко Маас

regnum.ru

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"После нескольких лет бездействия президент Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги – со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами", – отметил министр.

По словам чиновника, сейчас очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны. Он также подчеркнул, что для этого предстоит приложить немалые дипломатические усилия.

"С этой целью мы совместно с Францией еще должны оказать воздействие на Россию", – добавил Маас.

Политик также напомнил о политических разногласиях, возникших у России и Германии в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в немецкой столице и недостаточно активной вовлеченностью Москвы в расследование по этому делу.

"Несмотря на серьезные вопросы, которые сейчас обсуждают Берлин и Москва, 9 декабря речь пойдет о прекращении совершающегося практически на ежедневной основе кровопролития на европейской территории", - пообещал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Алекс Шухарт
Тег
нормандский формат
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