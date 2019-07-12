Зеленский позвонил Путину: в Кремле внезапно созвали совет силовиков

Глава кремля Владимир Путин после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблематику российско-украинских отношений.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского", – отметил он.

Песков подчеркнул, что в совещании приняли участие спикеры обеих палат Госдумы – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.

Также в совещании с Путиным принял участие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский впервые позвонил главе России Владимиру Путину. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

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