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Зеленский позвонил Путину: в Кремле внезапно созвали совет силовиков

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Глава кремля Владимир Путин после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблематику российско-украинских отношений.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского", – отметил он.

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Песков подчеркнул, что в совещании приняли участие спикеры обеих палат Госдумы – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.

Также в совещании с Путиным принял участие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский впервые позвонил главе России Владимиру Путину. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

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Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Россия
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Все, конец Зеленскому - российским силовикам поставили задачу. "Какой клоун погибает?.."))))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Невже заздрять зєліному "велосипедному" кортежу???
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
А шаурмячная где? Почему на фото нет?
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