Зеленский попал в скандал в Золотом: из Кремля поступили тревожные сигналы

Беседа президента Украины Владимира Зеленского с националистами на Донбассе показала, что официальный Киев не готов к разведению войск, и встреча "нормандской четверки" откладывается.

Об этом в России заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, пишет издание "РИА Новости". Политик также заявил о "нулевой готовности Украины" к саммиту.

"Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО", – написал Пушков в Twitter.

Напомним, что 26 октября Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

Вскоре выяснилось, что с Зеленским в словесную перепалку вступил бывший боец полка "Азов" и политик от партии "Национальный корпус" Денис Янтар. Позже он записал видео, заявив, что главнокомандующий ему не указ и вместе со своими соратниками они останутся в Золотом.

В штабе ООС вечером также прокомментировали инцидент. Выяснилось, что вооруженные люди в военной форме находятся в Золотом нелегально и нарушают Закон об операции Объединенных сил.

Алексей Пушков twitter.com

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