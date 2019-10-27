Главная Новости
27 октября • обновлено в 08:56
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Зеленский попал в скандал в Золотом: из Кремля поступили тревожные сигналы

1.8т Читать материал на украинском

Беседа президента Украины Владимира Зеленского с националистами на Донбассе показала, что официальный Киев не готов к разведению войск, и встреча "нормандской четверки" откладывается.

Об этом в России заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, пишет издание "РИА Новости". Политик также заявил о "нулевой готовности Украины" к саммиту.

Новости
"Я же не лох": Зеленский внезапно прибыл на Донбасс и устроил скандал. Видео

"Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО", – написал Пушков в Twitter.

Напомним, что 26 октября Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

Вскоре выяснилось, что с Зеленским в словесную перепалку вступил бывший боец полка "Азов" и политик от партии "Национальный корпус" Денис Янтар. Позже он записал видео, заявив, что главнокомандующий ему не указ и вместе со своими соратниками они останутся в Золотом.

В штабе ООС вечером также прокомментировали инцидент. Выяснилось, что вооруженные люди в военной форме находятся в Золотом нелегально и нарушают Закон об операции Объединенных сил.

Алексей Пушков

Алексей Пушков

twitter.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Пушков
Место
Украина
Тег
Донбасс
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
10
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Semenov Igor
Semenov Igor
Мнение: "Однако во всём этом низкопробном базаре есть один ускользающий нюанс: на мой взгляд, Зеленский — это явление, предназначенное для полной и безоговорочной дискредитации института президентства как такового. Нечто среднее между сном и явью, эдакое «главнокомандующее», не поддающееся сравнению и пока не имеющее аналогов. Вопрос не в том, удастся ли ему данная роль, вопрос в том, что впервые на весь мир продемонстрировано нечто, далеко выходящее за рамки здравого смысла, где отсутствуют элементарные признаки политической культуры, человеческого достоинства и государственной ответственности. Остаётся одна надежда: Зеленский — это фальстарт, украинская неудачная шутка, мелькнувший и быстро сгинувший стартап, кои в мире гаснут тысячами без следа, не успев родиться, и лишь успевая освоить нехилый бюджет. Для чего, собственно, большинство из них и создаются. P.S.: покопавшись в ведущей инопрессе, с удивлением обнаружил, что Зеленский уже давно никому не интересен и иногда упоминается лишь в разрезе импичмента Трампа. Так что, по горячим следам примеров зарубежной реакции на это чудо природы привести не смог."
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel