Зеленский попал в скандал в Золотом: из Кремля поступили тревожные сигналы

Беседа президента Украины Владимира Зеленского с националистами на Донбассе показала, что официальный Киев не готов к разведению войск, и встреча "нормандской четверки" откладывается.
Об этом в России заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, пишет издание "РИА Новости". Политик также заявил о "нулевой готовности Украины" к саммиту.
"Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО", – написал Пушков в Twitter.
Напомним, что 26 октября Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.
На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.
Вскоре выяснилось, что с Зеленским в словесную перепалку вступил бывший боец полка "Азов" и политик от партии "Национальный корпус" Денис Янтар. Позже он записал видео, заявив, что главнокомандующий ему не указ и вместе со своими соратниками они останутся в Золотом.
В штабе ООС вечером также прокомментировали инцидент. Выяснилось, что вооруженные люди в военной форме находятся в Золотом нелегально и нарушают Закон об операции Объединенных сил.
Алексей Пушков
twitter.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие отвода войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
16 октября Зеленский официально подтвердил, что Киев будет ждать 7 дней тишины и только тогда начнет отвод войск.
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